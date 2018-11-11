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    Погба хочет вернуться в «Ювентус»

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба признался болельщику «Ювентуса», что хотел бы вернуться в стан туринской команды.

    Поль Погба
    Поль Погба
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    После матча 4-го утра группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Манчестер Юнайтед» (1:2) французский футболист подошел к фанатской трибуне туринцев и пообщался с фанатами.

    Как утверждает Tuttosport, одному из них Погба заявил, что хотел бы вновь играть в «Юве».

    Напомним, Погба выступал в составе «Ювентуса» с 2012 по 2016 год. Вместе с итальянским клубом француз четыре раза становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок Италии и трижды становился обладателем Суперкубка страны. 0

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