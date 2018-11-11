Погба хочет вернуться в «Ювентус»

Полузащитникпризнался болельщику, что хотел бы вернуться в стан туринской команды.

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После матча 4-го утра группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Манчестер Юнайтед» (1:2) французский футболист подошел к фанатской трибуне туринцев и пообщался с фанатами.

Как утверждает Tuttosport, одному из них Погба заявил, что хотел бы вновь играть в «Юве».

Напомним, Погба выступал в составе «Ювентуса» с 2012 по 2016 год. Вместе с итальянским клубом француз четыре раза становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок Италии и трижды становился обладателем Суперкубка страны. 0