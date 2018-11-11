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    «Монако» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция начнется в 23:00

    Монако — ПСЖ (11.11.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Лига 1 Футбол Франции Монако ПСЖ Календарь Лиги 1
    В 23:00 во французской Лиге 1 начнётся матч «Монако» — «ПСЖ».

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    Последний матч между собой: «ПСЖ» — «Монако» 4:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:5.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Монако»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Монако» — «ПСЖ». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей! 0

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