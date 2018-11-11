Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (11.11.2018)

Составы команд:
«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораес, Кайл Уокер, Джон Стоунс, Эмерик Лапорт, Бенжамен Менди, Бернарду Силва, Давид Сильва, Фернандиньо, Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро, Рияд Марез.
«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Виктор Нильссон-Линделоф, Крис Смоллинг, Эшли Янг, Люк Шоу, Андер Эррера, Маруан Феллайни, Nemanja Matic, Маркус Рэшфорд, Антони Марсьяль, Джесси Лингард.
Предыдущий матч соперников: «Авангард Курск» — «Сочи» 0:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:1. 0