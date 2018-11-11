«Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» в Казани

В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги казанскийна своём поле сыграл вничью с московским— 0:0.

«Железнодорожники» прервали победную серию в чемпионате из пяти матчей. В предыдущих пяти турах «Локомотив» обыграл «Ахмат» (2:0), ЦСКА (1:0), «Ростов» (2:1), «Енисей» (3:0) и тульский «Арсенал» (3:1).

«Локомотив» с 25 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, «Рубин» с 20 очками — на шестой строке.

В следующем туре «Локомотив» примет на своём поле «Урал», а «Рубин» на выезде встретится с «Анжи». Матчи пройдут 23 и 24 ноября соответственно.