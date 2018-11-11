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    «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» в Казани

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    В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» на своём поле сыграл вничью с московским «Локомотивом» — 0:0.

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    «Железнодорожники» прервали победную серию в чемпионате из пяти матчей. В предыдущих пяти турах «Локомотив» обыграл «Ахмат» (2:0), ЦСКА (1:0), «Ростов» (2:1), «Енисей» (3:0) и тульский «Арсенал» (3:1).

    «Локомотив» с 25 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, «Рубин» с 20 очками — на шестой строке.

    В следующем туре «Локомотив» примет на своём поле «Урал», а «Рубин» на выезде встретится с «Анжи». Матчи пройдут 23 и 24 ноября соответственно.

    РПЛ. 14-й тур
    «Рубин» (Казань) — «Локомотив» (Москва) — 0:0
    «Рубин» (Казань): И.А.Коновалов, Устинов, Уремович, Сесар Навас, Гранат, Кудряшов, Камболов (Могилевец, 77), И.Коновалов (Подберезкин, 59), Байрамян, Азмун, Бухаров (Полоз, 78)«Локомотив» (Москва): Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбус, Фарфан (Жемалетдинов, 83), Крыховяк, Баринов, Ал.Миранчук, Ант.Миранчук, Смолов (Эдер, 59)Предупреждения: Рыбус, 30. Уремович, 40. Бухаров, 65. Крыховяк, 69
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