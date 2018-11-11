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    «Локомотив» обыграл «Рубин» в молодежном первенстве

    Локомотив Рубин РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    В матче 14-го тура молодежного первенства России казанский «Рубин» принимал московский «Локомотив».

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    Встреча завершилась победой «железнодорожников» со счетом 4:2.

    На 7-й минуте матча казанцев вывел вперед Илья Гилязутдинов. Однако уже через минуту ответный мяч провел Тимур Сулейманов. Прошло еще две минуты, и «Рубин» вновь оказался в лидерах — отличился форвард Никита Сапрунов.

    В дальнейшем голы в матче забивали только гости — на 20-й минуте дубль оформил Сулейманов, на 53-й отличился Дзамболат Цаллагов, а на 88-й — Дмитрий Кольтяпин.

    «Локомотив» набрал 18 очков и занимает девятое место. У «Рубина» осталось столько же очков, казанцы идут десятыми. 0

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