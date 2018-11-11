«Локомотив» обыграл «Рубин» в молодежном первенстве

В матче 14-го тура молодежного первенства России казанскийпринимал московский

Встреча завершилась победой «железнодорожников» со счетом 4:2.

На 7-й минуте матча казанцев вывел вперед Илья Гилязутдинов. Однако уже через минуту ответный мяч провел Тимур Сулейманов. Прошло еще две минуты, и «Рубин» вновь оказался в лидерах — отличился форвард Никита Сапрунов.

В дальнейшем голы в матче забивали только гости — на 20-й минуте дубль оформил Сулейманов, на 53-й отличился Дзамболат Цаллагов, а на 88-й — Дмитрий Кольтяпин.

«Локомотив» набрал 18 очков и занимает девятое место. У «Рубина» осталось столько же очков, казанцы идут десятыми. 0