Карин: «Динамо» — самая силовая команда, которая не дает отдохнуть

Валерий Карпин
LiveSport.Ru
«Мы всю неделю готовились к борьбе. "Динамо" — самая силовая команда, которая не дает отдохнуть. Во втором тайме стали немного по-другому играть, побольше нагнетать.
Мы работаем над позиционной атакой. С точки зрения обороны команда понимает, что делать. Над атакой же надо работать. Самое сложное в футболе — позиционная атака.
Игра Шомуродова? Ожидали большей остроты, он немного потерялся, хотя на тренировках выглядел неплохо. Результат? Досада всегда есть. Тем более, что во втором тайме были хорошие подходы», — сказал Карпин в эфире канала «Матч Премьер». 0