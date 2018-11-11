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    Карин: «Динамо» — самая силовая команда, которая не дает отдохнуть

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями после матча 14-го тура премьер-лиги против «Динамо» (0:0).

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин
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    «Мы всю неделю готовились к борьбе. "Динамо" — самая силовая команда, которая не дает отдохнуть. Во втором тайме стали немного по-другому играть, побольше нагнетать.

    Мы работаем над позиционной атакой. С точки зрения обороны команда понимает, что делать. Над атакой же надо работать. Самое сложное в футболе — позиционная атака.

    Игра Шомуродова? Ожидали большей остроты, он немного потерялся, хотя на тренировках выглядел неплохо. Результат? Досада всегда есть. Тем более, что во втором тайме были хорошие подходы», — сказал Карпин в эфире канала «Матч Премьер». 0

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