Карин: «Динамо» — самая силовая команда, которая не дает отдохнуть

Главный тренер «Ростова»поделился впечатлениями после матча 14-го тура премьер-лиги против(0:0).

«Мы всю неделю готовились к борьбе. "Динамо" — самая силовая команда, которая не дает отдохнуть. Во втором тайме стали немного по-другому играть, побольше нагнетать.

Мы работаем над позиционной атакой. С точки зрения обороны команда понимает, что делать. Над атакой же надо работать. Самое сложное в футболе — позиционная атака.

Игра Шомуродова? Ожидали большей остроты, он немного потерялся, хотя на тренировках выглядел неплохо. Результат? Досада всегда есть. Тем более, что во втором тайме были хорошие подходы», — сказал Карпин в эфире канала «Матч Премьер». 0