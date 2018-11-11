Габулов завершит карьеру и станет политиком

Российский голкиперзавершит спортивную карьеру и станет передает «Чемпионат».

Габулов — уроженец Северной Осетии. Он является двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также Кубка УЕФА. В составе сборной России он выиграл бронзу Евро-2008 и дошел до четвертьфинала на домашнем ЧМ-2018.

Последним клубом в карьере Габулова был бельгийский «Брюгге», в который он перешел из тульского «Арсенала» в начале января этого года. По итогам чемпионата команда завоевала золотые медали первенства. 35-летний вратарь принял участие в 9 матчах, в которых пропустил 17 голов.

Также Габулов защищал цвета «Динамо», «Алании», ЦСКА, «Кубани», «Амкара» и «Анжи». 0