Чалов сыграет в атаке ЦСКА против «Зенита»

Федор Чалов
ПФК ЦСКА
ЦСКА: Акинфеев, Ефремов, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Щенников, Бийол, Ахметов, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Нисимура, Бистрович, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Обляков
«Зенит»: Лунёв, Иванович, Чернов, Нету, Маммана, Шатов, Ерохин, Кузяев, Мак, Маркизио, Дзюба.
Запасные: М. Кержаков, Лодыгин, Анюков, Набиуллин, Мевля, Оздоев, Эрнани, Краневиттер, Заболотный, Дриусси.
«Зенит» набрал 31 очко и единолично возглавляет таблицу Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (20) — на 5-м месте. 0