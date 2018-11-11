ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс»Вражда и ненависть в Буэнос-Айресе
  • 20:57
    • ЦСКА в Москве «всухую» обыграл «Зенит»
  • 15:56
    • «Спартак» проиграл в Уфе
  • 20:15
    • Дубль Месси не спас «Барселону» от поражения в матче с «Бетисом»
  • 19:55
    • Черевченко возглавит тульский «Арсенал»
  • 19:27
    • Дубль Поульсена помог «Лейпцигу» разгромить «Байер»
    Все новости спорта

    ЦСКА в Москве «всухую» обыграл «Зенит»

    РПЛ Футбол России Зенит ЦСКА Календарь РФПЛ
    Московский ЦСКА одержал домашнюю победу над питерским «Зенитом» (2:0) в матче 14-го тура российской Премьер-лиги.

    ЦСКА — «Зенит»
    ЦСКА — «Зенит»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Хозяева открыли счет на 15-й минуте. Маркизио, у которого был мяч, поскользнулся, Сигурдссон отобрал у него мяч, прошёл к штрафной «Зенита» — справа открывался Ахметов, а слева Чалов.

    Арнор предпочёл передачу на Ильзата, а тот уже прострелил на Фёдора Чалова, выведя его один на один с Лунёвым. Форвард обработал мяч и сильно пробил низом под голкипером.

    А на 26-й минуте уже Чалов получил мяч у самой линии штрафной «Зенита», обработал его, прошел вперёд и прострелил на Сигурдссона почти без сопротивления, а тот в касание вколотил мяч в сетку от линии вратарской.

    После этого матча «Зенит» лидирует в таблице РПЛ с 31 очком, а ЦСКА с 23 очками на 4-м месте.

    РПЛ. 14-й тур
    ЦСКА — «Зенит» — 2:0 (2:0)
    Голы: Чалов, 15; Сигурдссон, 26ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Набабкин, Щенников, Бекао, Ахметов (Хосонов, 51), Ефремов, Бийол, Влашич, Сигурдссон (Бистрович, 90+2), Чалов«Зенит»: Лунев, Маммана, Чернов, Иванович, Нету, Кузяев, Маркизио (Заболотный, 46), Мак (Дриусси, 46), Ерохин, Шатов, Дзюба (Эрнани, 74)Предупреждения: Ахметов, 41 Бекао, 38 — Нету, 37; Заболотный, 83
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ростов» не умеет играть с соперниками ниже классом
  • 02:01
    •
  • Прогноз
  • «Милан» — «Ювентус»
  • 3.75
  • Сегодня в 22:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Станет ли «Милан» помехой для «Ювентуса»?
  • «Милан» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • Будет ли первая осечка «Реала» при Солари?
  • «Сельта» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 4.33
    •
  • Федерер вновь окажется непробиваемым для Нисикори
  • Роджер Федерер — Кеи Нисикори. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Игроки ЦСКА Футбол РПЛ. «Спартак» уступил «Уфе», «Локомотив» сыграл вничью в Казани, ЦСКА против «Зенита»Обзор матчей 14-го тура российской Премьер-лиги 18:540
  • 18:43
    • «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» в Казани
  • 17:57
    • «Краснодар» крупно выиграл у «Енисея»
  • 17:23
    • «Ливерпуль» разобрался с «Фулхэмом»
    «Атлетико» Футбол Примера. «Атлетико» одолел «Атлетик», «Барселона» примет «Бетис», «Реал» отправится в ВигоПодробности матчей 11-го тура испанской Примеры 16:170
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Челси», «Ливерпуль» и битва российских грандов
  • 4.92
    •
  • 20:48
    • Семин: В матчах с «Рубином» всегда мало голов и много эмоций
  • 20:39
    • «Зенит» в Петербурге победил «Парму»
  • 19:41
    • 30 очков де Коло помогли ЦСКА победить «Локомотив-Кубань»
    Павел Бучневич Хоккей НХЛ. Два очка Бучневича, ассисты Василевского и СергачеваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 11 ноября 10:040
  • 17:05
    • Россия уступила Чехии в заключительном матче на Кубке Карьяла
  • 16:50
    • «Интер» разгромно проиграл «Аталанте» в Серии А
  • 15:20
    • Аршавин провел последний матч за «Кайрат»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие