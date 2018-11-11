ЦСКА в Москве «всухую» обыграл «Зенит»

ЦСКА — «Зенит»
«Зенит»
Хозяева открыли счет на 15-й минуте. Маркизио, у которого был мяч, поскользнулся, Сигурдссон отобрал у него мяч, прошёл к штрафной «Зенита» — справа открывался Ахметов, а слева Чалов.
Арнор предпочёл передачу на Ильзата, а тот уже прострелил на Фёдора Чалова, выведя его один на один с Лунёвым. Форвард обработал мяч и сильно пробил низом под голкипером.
А на 26-й минуте уже Чалов получил мяч у самой линии штрафной «Зенита», обработал его, прошел вперёд и прострелил на Сигурдссона почти без сопротивления, а тот в касание вколотил мяч в сетку от линии вратарской.
После этого матча «Зенит» лидирует в таблице РПЛ с 31 очком, а ЦСКА с 23 очками на 4-м месте.
РПЛ. 14-й тур
ЦСКА — «Зенит» — 2:0 (2:0)
Голы: Чалов, 15; Сигурдссон, 26ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Набабкин, Щенников, Бекао, Ахметов (Хосонов, 51), Ефремов, Бийол, Влашич, Сигурдссон (Бистрович, 90+2), Чалов«Зенит»: Лунев, Маммана, Чернов, Иванович, Нету, Кузяев, Маркизио (Заболотный, 46), Мак (Дриусси, 46), Ерохин, Шатов, Дзюба (Эрнани, 74)Предупреждения: Ахметов, 41 Бекао, 38 — Нету, 37; Заболотный, 83