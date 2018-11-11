ЦСКА в Москве «всухую» обыграл «Зенит»

Московскийодержал домашнюю победу над питерским(2:0) в матче 14-го тура российской Премьер-лиги.

Хозяева открыли счет на 15-й минуте. Маркизио, у которого был мяч, поскользнулся, Сигурдссон отобрал у него мяч, прошёл к штрафной «Зенита» — справа открывался Ахметов, а слева Чалов.

Арнор предпочёл передачу на Ильзата, а тот уже прострелил на Фёдора Чалова, выведя его один на один с Лунёвым. Форвард обработал мяч и сильно пробил низом под голкипером.

А на 26-й минуте уже Чалов получил мяч у самой линии штрафной «Зенита», обработал его, прошел вперёд и прострелил на Сигурдссона почти без сопротивления, а тот в касание вколотил мяч в сетку от линии вратарской.

После этого матча «Зенит» лидирует в таблице РПЛ с 31 очком, а ЦСКА с 23 очками на 4-м месте.