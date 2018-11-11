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    «Челси» — «Эвертон». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Челси — Эвертон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (11.11.2018)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Челси Эвертон Календарь АПЛ
    В 17:15 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Челси» — «Эвертон».

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    Составы команд:

    «Челси»: Kepa Arrizabalaga, Антонио Рюдигер, Микел Алонсо, Сесар Аспиликуэта, Давид Луис, Жоржиньо, Н'Голо Канте, Матео Ковачич, Эден Азар, Willian, Альваро Мората.

    «Эвертон»: Jordan Pickford, Майкл Кин, Люка Динь, Yerry Mina, Шеймус Коулман, Андре Гомеш, Гилфи Тор Сигурдссон, Тео Уолкотт, Идрисса Гейе, Бернард, Richarlison.

    Предыдущий матч соперников: «Эвертон» — «Челси» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 6:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Челси» со счетом 6:0. 0

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