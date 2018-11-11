Челси — Эвертон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (11.11.2018)

Составы команд:
«Челси»: Kepa Arrizabalaga, Антонио Рюдигер, Микел Алонсо, Сесар Аспиликуэта, Давид Луис, Жоржиньо, Н'Голо Канте, Матео Ковачич, Эден Азар, Willian, Альваро Мората.
«Эвертон»: Jordan Pickford, Майкл Кин, Люка Динь, Yerry Mina, Шеймус Коулман, Андре Гомеш, Гилфи Тор Сигурдссон, Тео Уолкотт, Идрисса Гейе, Бернард, Richarlison.
Предыдущий матч соперников: «Эвертон» — «Челси» 0:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 6:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Челси» со счетом 6:0. 0