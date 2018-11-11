Арсенал — Вулверхэмптон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (11.11.2018)

Составы команд:
«Арсенал»: Бернд Лено, Эктор Бельерин, Rob Holding, Шкодран Мустафи, Зеад Колазинак, Месут Озил, Lucas Torreira, Пьер-Эмерик Обамеянг, Алекс Ивоби, Гранит Джака, Александр Ляказетт.
«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Райан Беннетт, Willy Boly, Conor Coady, M.Doherty, Рубен Невеш, Jonny, Жоау Моутиньо, Иван Кавалейру, Рауль Хименес, Элдер Кошта.
Предыдущий матч соперников: «Арсенал» — «Вулверхэмптон» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Арсенал» со счетом 2:0. 0