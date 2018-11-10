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    «Жирона» — «Леганес»: онлайн-трансляция начнется в 22:45

    Жирона — Леганес (10.11.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    В 22:45 в испанской Примере начнётся матч «Жирона» — «Леганес».

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    Последний матч между собой: «Жирона» — «Леганес» 3:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Жирона»).

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