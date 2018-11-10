Влашич: «Зенит» играет не в самый лучший футбол, но побеждает

Полузащитникв преддверии домашнего матча 14-го тура российской Премьер-лиги споделился мнением о сопернике.

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«Смотрел нарезки матчей "Зенита", когда только приехал. Ну что сказать, они побеждают в каждом матче. Играют не в самый лучший футбол, но побеждают. У них очень опытная команда, есть игроки, которые могут менять игру, есть те, кто может забивать. Тот же Дзюба — очень хороший нападающий. Сзади у них есть Иванович, опытнейший игрок. А когда у тебя есть опыт, ты в некоторых ситуациях действуешь несколько иначе, чем более молодые игроки.

Условно, идет 80-я минута, счет 0:0. Он в такой ситуации уже был, поэтому знает, как нужно действовать. Мы, молодые футболисты, не всегда понимаем, как лучше поступить. Зато мы можем много бегать! Для нас это несравненный плюс», — цитирует Влашича «Чемпионат».

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве 11 ноября. 0