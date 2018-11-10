«Урал» справился с «Оренбургом» и догнал «Спартак»

победилв матче 14-го тура российской Премьер-лиги со счетом 2:1.

Николай Димитров ФК «Урал» 1000 Фрибет для всех Забрать!

Дублем в составе екатеринбургского клуба отметился полузащитник Николай Димитров, у оренбуржцев отличился Силвие Бегич.

«Урал» набрал 19 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице, догнав «Спартак». «Оренбург» с таким же количеством баллов располагается на 9-й строчке.