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    «Урал» справился с «Оренбургом» и догнал «Спартак»

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    «Урал» победил «Оренбург» в матче 14-го тура российской Премьер-лиги со счетом 2:1.

    Николай Димитров
    Николай Димитров
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    Дублем в составе екатеринбургского клуба отметился полузащитник Николай Димитров, у оренбуржцев отличился Силвие Бегич.

    «Урал» набрал 19 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице, догнав «Спартак». «Оренбург» с таким же количеством баллов располагается на 9-й строчке.

    Премьер-лига. 14-й тур
    «Урал» — «Оренбург» — 2:1 (1:0)
    Голы: Димитров, 31 (1:0). Димитров, 86 (2:0). Бегич, 89 (2:1)«Урал»: Годзюр, Кулаков, Брызгалов, Балажиц, Меркулов, Димитров, Бумаль (Ильин, 74), Фидлер, Бикфалви, Эль-Кабир (Араторе, 82), Панюков (Бавин, 78)«Оренбург»: Довбня, Малых, Бегич, Сиваков, Андреев, Терехов, Кулишев (Деспотович, 56), Мишкич, Маляров, Сутормин, Чуканов (Рикарду Алвеш, 87)Предупреждения: Мишкич, 45. Малых, 62. Фидлер, 84. Ильин, 90+1
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