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    «Саутгемптон» — «Уотфорд». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Саутгемптон — Уотфорд. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (10.11.2018)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Саутгемптон Уотфорд Календарь АПЛ
    В 18:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Саутгемптон» — «Уотфорд».

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    Составы команд:

    «Саутгемптон»: Alex McCarthy, Седрик Суареш, Майя Йосида, Wesley Hoedt, Райан Бертран, Stuart Armstrong, Марио Лемина, Натан Редмонд, Pierre-Emile Hoejbjerg, Дэнни Ингс, Маноло Габбьядини.

    «Уотфорд»: Бен Фостер, Эдриан Мариаппа, Крэйг Кэткарт, Кико Оливас, Хосе Холебас, Херард Деулофеу, Nathaniel Chalobah, A.Doucoure, W.Hughes, Роберто Перейра, Isaac Success.

    Предыдущий матч соперников: «Саутгемптон» — «Уотфорд» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Саутгемптон» со счетом 3:1. 0

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