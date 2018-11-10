Саутгемптон — Уотфорд. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (10.11.2018)

Составы команд:
«Саутгемптон»: Alex McCarthy, Седрик Суареш, Майя Йосида, Wesley Hoedt, Райан Бертран, Stuart Armstrong, Марио Лемина, Натан Редмонд, Pierre-Emile Hoejbjerg, Дэнни Ингс, Маноло Габбьядини.
«Уотфорд»: Бен Фостер, Эдриан Мариаппа, Крэйг Кэткарт, Кико Оливас, Хосе Холебас, Херард Деулофеу, Nathaniel Chalobah, A.Doucoure, W.Hughes, Роберто Перейра, Isaac Success.
Предыдущий матч соперников: «Саутгемптон» — «Уотфорд» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Саутгемптон» со счетом 3:1. 0