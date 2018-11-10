«Ростов» разошелся миром с «Динамо»

В матче 14-го тура чемпионата Россиина своем поле сыграл вничью с московским— 0:0.

Матч проходил с большим количеством борьбы, но опасные моменты почти отсутствовали — в первом тайме команды нанесли лишь по удару в створ.

После перерыва игра пошла активнее, возросли скорости и стали возникать моменты, но счет так и не был открыт.

После матча «Ростов» с 23 очками остался на 4-м месте, а «Динамо» с 16 очками осталось на 12-й строке таблицы РПЛ.