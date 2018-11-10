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    «Ростов» разошелся миром с «Динамо»

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    В матче 14-го тура чемпионата России «Ростов» на своем поле сыграл вничью с московским «Динамо» — 0:0.

    Фрагмент матча
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    Матч проходил с большим количеством борьбы, но опасные моменты почти отсутствовали — в первом тайме команды нанесли лишь по удару в створ.

    После перерыва игра пошла активнее, возросли скорости и стали возникать моменты, но счет так и не был открыт.

    После матча «Ростов» с 23 очками остался на 4-м месте, а «Динамо» с 16 очками осталось на 12-й строке таблицы РПЛ.

    РПЛ. 14-й тур
    «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Динамо» (Москва) — 0:0
    «Ростов»: Песьяков, Шомуродов (Кьяртанссон, 79), Вилюш, Ингасон, Хаджикадунич, Скопинцев, Юсупов, Гацкан, Гулиев, Ионов (Логашов, 62), Сигурдарсон«Динамо»: Шунин, Морозов, Хольмен, Шуньич, Евгеньев, Жоаузинью, Черных, Тетте, Соснин, Луценко, Марков.Предупреждения: Хольмен, 3. Ингасон, 25. Марков, 45+1. Шуньич, 63. Евгеньев, 85
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