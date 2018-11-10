«Ростов» разошелся миром с «Динамо»

Фрагмент матча
«Ростов»
Матч проходил с большим количеством борьбы, но опасные моменты почти отсутствовали — в первом тайме команды нанесли лишь по удару в створ.
После перерыва игра пошла активнее, возросли скорости и стали возникать моменты, но счет так и не был открыт.
После матча «Ростов» с 23 очками остался на 4-м месте, а «Динамо» с 16 очками осталось на 12-й строке таблицы РПЛ.
РПЛ. 14-й тур
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Динамо» (Москва) — 0:0
«Ростов»: Песьяков, Шомуродов (Кьяртанссон, 79), Вилюш, Ингасон, Хаджикадунич, Скопинцев, Юсупов, Гацкан, Гулиев, Ионов (Логашов, 62), Сигурдарсон«Динамо»: Шунин, Морозов, Хольмен, Шуньич, Евгеньев, Жоаузинью, Черных, Тетте, Соснин, Луценко, Марков.Предупреждения: Хольмен, 3. Ингасон, 25. Марков, 45+1. Шуньич, 63. Евгеньев, 85