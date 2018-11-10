Кристал Пэлас — Тоттенхэм. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (10.11.2018)

Составы команд:
«Кристал Пэлас»: Уэйн Хеннесси, Патрик ван Анхольт, Джеймс Томкинс, Мамаду Сако, Aaron-Wan Bissaka, Лука Миливоевич, Шейку Куйяте, Джеймс Макартур, Max Meyer, Эндрос Таунсенд, Джордан Айю.
«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Киран Триппьер, Тоби Алдервейрелд, Juan Foyth, Бэн Дэвис, Эрик Ламела, Виктор Ваньяма, Мусса Сиссоко, Деле Алли, Лукас Моура, Гарри Кейн.
Предыдущий матч соперников: «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» 0:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:3.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Тоттенхэм» со счетом 0:3. 0