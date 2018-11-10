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    «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Кристал Пэлас — Тоттенхэм. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (10.11.2018)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Кристал Пэлас Тоттенхэм Календарь АПЛ
    В 20:30 в АПЛ начнётся матч «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм».

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    Составы команд:

    «Кристал Пэлас»: Уэйн Хеннесси, Патрик ван Анхольт, Джеймс Томкинс, Мамаду Сако, Aaron-Wan Bissaka, Лука Миливоевич, Шейку Куйяте, Джеймс Макартур, Max Meyer, Эндрос Таунсенд, Джордан Айю.

    «Тоттенхэм»: Уго Льорис, Киран Триппьер, Тоби Алдервейрелд, Juan Foyth, Бэн Дэвис, Эрик Ламела, Виктор Ваньяма, Мусса Сиссоко, Деле Алли, Лукас Моура, Гарри Кейн.

    Предыдущий матч соперников: «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Тоттенхэм» со счетом 0:3. 0

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