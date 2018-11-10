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    «Кардифф Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион»: онлайн-трансляция начнется в 15:30

    Кардифф Сити — Брайтон энд Хоув Альбион (10.11.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Кардифф Сити Брайтон энд Хоув Альбион Календарь АПЛ
    В 15:30 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Кардифф Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион».

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    Последний матч между собой: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Кардифф Сити» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Кардифф Сити»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Кардифф Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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