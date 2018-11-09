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    Вандерсон попал в команду недели в Лиге Европы

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    Стали известны имена футболистов, вошедших в символическую сборную четвертого тура группового этапа Лиги Европы, сообщает пресс-служба УЕФА.

    Вандерсон
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    В команде оказался бразильский нападающий «Краснодара» Вандерсон, отметившийся победным голом в ворота льежского «Стандарда».

    «Быки» благодаря победе над бельгийским клубом поднялись на первое место в группе J.

    Команда недели в Лиге Европы:

    Андрес Фернандес («Вильярреал»), Константинос Цимикас («Олимпиакос»), Виталий Миколенко («Динамо» Киев), Тин Едвай («Байер»), Киран Тирни («Селтик»), Вандерсон («Краснодар»), Костас Фортунис («Олимпиакос»), Мият Гачинович («Айнтрахт»), Матьё Вальбуэна («Фенербахче»), Такуми Минамино («Ред Булл Зальцбург»), Эмилио Селая («Аполлон»). 0

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