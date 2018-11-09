«Манчестер Сити» продлил контракт с игроком сборной Англии

Рахим Стерлинг
joe.co.uk
Об этом сообщает официальный сайт «горожан».
Новое соглашение будет рассчитано на пять лет — до лета 2023 года.
«Очень рад подписанию нового соглашения. В "Манчестер Сити" я добился невероятного прогресса. С первых минут пребывания здесь я ощущал, что сделал правильный выбор», — сказал Стерлинг.
Ранее СМИ сообщали о том, что после подписания нового контракта Стерлинг станет самым высокооплачиваемым игроком «Сити».
Напомним, 23-летний Стерлинг перешел в «Ман Сити» в 2015 году. 0