«Манчестер Сити» продлил контракт с игроком сборной Англии

продлил контракт с вингером

Рахим Стерлинг joe.co.uk 1000 Фрибет для всех Забрать!

Об этом сообщает официальный сайт «горожан».

Новое соглашение будет рассчитано на пять лет — до лета 2023 года.

«Очень рад подписанию нового соглашения. В "Манчестер Сити" я добился невероятного прогресса. С первых минут пребывания здесь я ощущал, что сделал правильный выбор», — сказал Стерлинг.

Ранее СМИ сообщали о том, что после подписания нового контракта Стерлинг станет самым высокооплачиваемым игроком «Сити».

Напомним, 23-летний Стерлинг перешел в «Ман Сити» в 2015 году. 0