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    «Леванте» — «Реал Сосьедад»: онлайн-трансляция начнется в 23:00

    Леванте — Реал Сосьедад: смотреть онлайн, прямая трансляция (09.11.2018)

    Примера Футбол Испании Леванте Реал Сосьедад Календарь Примеры
    В 23:00 в Примере начнётся матч «Леванте» — «Реал Сосьедад».

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    Последний матч между собой: «Реал Сосьедад» — «Леванте» 3:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Леванте»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Леванте» — «Реал Сосьедад». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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