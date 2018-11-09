Кейн признан игроком недели в Лиге чемпионов

на своем официальном сайте огласил результаты голосования, в котором болельщики выбирали лучшего футболиста четвёртого тура группового этапа

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Лучшим игроком недели был признан нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, оформивший дубль в матче с ПСВ (2:1).

Помимо англичанина на награду также претендовали нападающий «Црвены Звезды» Милан Павков, который также отметился двумя мячами в матче с «Ливерпулем» (2:0), форвард «Манчестер Сити» Рияд Марез, забивший гол и дважды ассистировавший партнерам в игре с донецким «Шахтером» (6:0), а также нападающий «Реала» Карим Бензема, оформивший дубль во встрече с «Викторией Пльзень» (5:0).

Напомним, что лучшим игроком третьей недели был признан форвард «Ромы» Эдин Джеко. 0