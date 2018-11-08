«Виктория» — «Реал»: счет матча 5:0, обзор голов

Мадридскийразгромил чешскую(4:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в рамках группы G.

Фрагмент матча uefa.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Испанский клуб открыл счет в матче на 21-й минуте. Карим Бензема вошёл с мячом в штрафную хозяев, остановился, дав двум защитникам убежать чуть вперёд, потом технично прошёл между соперниками и пробил голкиперу между ног.

Спустя две минуты Кроос закрутил мяч от угла поля в центр штрафной, Каземиро выиграл позиционную борьбу и в прыжке нанёс отличный удар головой в левый нижний угол.

На 37-й минуте Кроос разыграл угловой с Васкесом, тот навесил в штрафную, где Бэйл скинул мяч на Бензема. Карим сильным ударом с нескольких метров вогнал мяч в сетку.

Три минуты спустя уже Бензема после навеса слева сбросил мяч под удар Гарету Бэйлу, который поймал Грушку на противоходе, пробив точно в угол ворот.

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На 67-й минуте быстрая контратака прошла у «Реала». Бэйл открывался справа в штрафной, но был на грани офсайда, так что Винисиус решил не отдавать передачу на него, а покатить мяч находившемуся рядом с ним Кроосу. Тони технично пробил по дуге в правый верхний угол ворот, без шансов для Грушки.

В другом матче группы московский ЦСКА на своем поле уступил римской «Роме» — 1:2.

Группа G: 1. «Реал» — 9 очков, 2. «Рома» — 9, 3. ЦСКА — 4, 4. «Виктория» — 1