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    Роналду: «МЮ» не сделал ничего для победы

    Ювентус Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Календарь Лиги чемпионов
    Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:2.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
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    «Лига чемпионов является особенным соревнованием, поэтому здесь всегда стоит ожидать подобного. Нельзя расслабляться, даже если твоя команда ведет в счете. "Ювентус" доминировал по ходу всего поединка и создавал много моментов, но мы их не реализовали и в итоге упустили три очка.

    "Манчестер Юнайтед" не сделал ничего для победы. Здесь речь не идет даже об удаче. Мы сами отдали сопернику три очка, но нельзя расстраиваться. У нас осталось лидерство в группе», — цитирует Роналду Football Italia.

    «Ювентус», набрав 9 очков, располагается на первом месте в турнирной таблице группы H. «Манчестер Юнайтед» (7) — второй. 0

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