Роналду: «МЮ» не сделал ничего для победы

Нападающий туринскогопрокомментировал поражение отв матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:2.

«Лига чемпионов является особенным соревнованием, поэтому здесь всегда стоит ожидать подобного. Нельзя расслабляться, даже если твоя команда ведет в счете. "Ювентус" доминировал по ходу всего поединка и создавал много моментов, но мы их не реализовали и в итоге упустили три очка.

"Манчестер Юнайтед" не сделал ничего для победы. Здесь речь не идет даже об удаче. Мы сами отдали сопернику три очка, но нельзя расстраиваться. У нас осталось лидерство в группе», — цитирует Роналду Football Italia.

«Ювентус», набрав 9 очков, располагается на первом месте в турнирной таблице группы H. «Манчестер Юнайтед» (7) — второй. 0