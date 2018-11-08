ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Рома»ЛЧ. ЦСКА уступил «Роме», «Ювентус» проиграл «МЮ», «МанСити» разгромил «Шахтер»
  • 00:54
    • Гол Роналду не спас «Ювентус» от поражения «МЮ»
  • 22:46
    • ЦСКА в меньшинстве проиграл «Роме»
  • 01:02
    • «Манчестер Сити» разгромил «Шахтер» в Лиге чемпионов
  • 01:01
    • «Хоффенхайм» в меньшинстве спас матч в Лионе
  • 00:56
    • «Бенфика» сыграла вничью с «Аяксом» в Лиссабоне
    Все новости спорта

    Магнуссон: Мы выглядели лучше «Ромы», но взять три очка не смогли

    ЦСКА Футбол России Лига чемпионов Рома Футбол Италии Календарь Лиги чемпионов
    Защитник московского ЦСКА Хердур Магнуссон прокомментировал свое удаление, травму Марио Фернандеса и судейство в домашнем матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов 2018/2019 с «Ромой» (1:2).

    Хердур Магнуссон
    Хердур Магнуссон
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Первый гол? Да, был угловой, я был в штрафной. Не помню, кто забил, но для ЦСКА это было ужасно. Но мы вернулись в игру, создали больше моментов, чем "Рома". Старались сравнять ещё до перерыва — мяч не шёл в ворота.

    Марио Фернандес — топ-игрок. Конечно, без него было тяжело. Надеюсь, у него все будет в порядке. Не уверен, насколько он выбыл. Надо ждать медицинского заключения. Марио — очень важный игрок для нас. Тяжело, когда команда лишается ключевых футболистов.

    Конечно, не было страха перед соперником. Мы молодая команда и всегда голодны до побед. Сегодня мы выглядели лучше "Ромы", но взять три очка не смогли. Но впереди ещё два матча.

    Второй гол я увидел по телевизору, это определённо был офсайд. Флоренци получил мяч, находясь вне игры, и забил — это судейская ошибка.

    Я не виню судью, но второй гол и эпизод с моим удалением были неправильными. Судья подумал, что я хочу сыграть рукой. Да, мяч попал мне в руку, но это было неумышленно. "Дешёвая" желтая.

    Я очень горжусь командой, но играть вдесятером и ещё после потери Марио было тяжело. Я правда расстроен, что не удалось набрать три очка, потому что мы выглядели лучше "Ромы" и создали больше моментов, чем они», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

    После поражения от «Ромы» ЦСКА остался на третьем месте в таблице. Римляне набрали девять очков и поднялись на первое место. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Быки» наказали ЦСКА за трусость
  • 28/10/2018 в 23:47
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — «Глазго Рейнджерс»
  • 1.75
  • Сегодня в 20:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Вашингтон» и «Питтсбург» начнут поединок быстрой шайбой
  • «Вашингтон» — «Питтсбург». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Повторит ли «Астана» успех прошлого сезона?
  • «Астана» — «Яблонец». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сборная России обыграет Финляндию на Кубке Карьяла
  • Россия — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Лос-Анджелес» — «Анахайм» Хоккей НХЛ. Три очка Кучерова и Ковальчука, 33 сейва ВасилевскогоОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 7 ноября Вчера в 09:380
  • 23:36
    • Гончаренко: У Фернандеса может быть сотрясение, перелом носа и скулы
  • 22:48
    • Дубль Санти Мины помог «Валенсии» одолеть «Янг Бойз»
  • 22:09
    • Левандовский и Мюллер — в атаке «Баварии» на матч с АЕК
    «Порту» — «Локомотив» Футбол ЛЧ. «Локомотив» проиграл «Порту», «Барселона» не справилась с «Интером»Обзор матчей четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Вчера в 01:250
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Возьмут ли «армейцы» реванш за разгром в Риме?
  • 4.16
    •
  • 00:30
    • Магнуссон: Мы выглядели лучше «Ромы», но взять три очка не смогли
  • 00:16
    • Гончаренко: Такие матчи полезны ЦСКА в плане дальнейшего роста
  • 23:58
    • «Ювентус» и «МЮ» голов до перерыва не забили
    Поль Погба Футбол Погба способен на многое. «МЮ» надо учиться этим пользоваться«МЮ» пока не удалось отыскать идеальную роль на поле для Поля Погба — одного из самых талантливых полузащитников планеты Вчера в 01:490
  • 21:27
    • Дзюба не сыграет с «Бордо» из-за повреждения
  • 21:17
    • Football Leaks: «Зенит» указывал «дочек» «Газпрома» как второго главного спонсора в отчетах для УЕФА
  • 20:41
    • Football Leaks: В «Зенит», «Локо» и «Динамо» влили 1,65 млрд евро из госбюджета после введения ФФП
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие