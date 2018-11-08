Магнуссон: Мы выглядели лучше «Ромы», но взять три очка не смогли

Защитник московского ЦСКАпрокомментировал свое удаление, травмуи судейство в домашнем матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов 2018/2019 с(1:2).

«Первый гол? Да, был угловой, я был в штрафной. Не помню, кто забил, но для ЦСКА это было ужасно. Но мы вернулись в игру, создали больше моментов, чем "Рома". Старались сравнять ещё до перерыва — мяч не шёл в ворота.

Марио Фернандес — топ-игрок. Конечно, без него было тяжело. Надеюсь, у него все будет в порядке. Не уверен, насколько он выбыл. Надо ждать медицинского заключения. Марио — очень важный игрок для нас. Тяжело, когда команда лишается ключевых футболистов.

Конечно, не было страха перед соперником. Мы молодая команда и всегда голодны до побед. Сегодня мы выглядели лучше "Ромы", но взять три очка не смогли. Но впереди ещё два матча.

Второй гол я увидел по телевизору, это определённо был офсайд. Флоренци получил мяч, находясь вне игры, и забил — это судейская ошибка.

Я не виню судью, но второй гол и эпизод с моим удалением были неправильными. Судья подумал, что я хочу сыграть рукой. Да, мяч попал мне в руку, но это было неумышленно. "Дешёвая" желтая.

Я очень горжусь командой, но играть вдесятером и ещё после потери Марио было тяжело. Я правда расстроен, что не удалось набрать три очка, потому что мы выглядели лучше "Ромы" и создали больше моментов, чем они», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

После поражения от «Ромы» ЦСКА остался на третьем месте в таблице. Римляне набрали девять очков и поднялись на первое место. 0