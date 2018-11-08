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    Гол Роналду не спас «Ювентус» от поражения «МЮ»

    «Ювентус» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 1:2, обзор голов

    Лига чемпионов Футбол Италии Ювентус Футбол Англии Манчестер Юнайтед Календарь Лиги чемпионов
    «Ювентус» на своем поле проиграл «Манчестер Юнайтед» в матче четвертого тура Лиги чемпионов 1:2.

    Криштиану Роналду забил, но проиграл
    Криштиану Роналду забил, но проиграл
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    Первый тайм обошелся без голов, хотя ко взятию ворот чуть ближе были туринцы. Самый опасный момент возник на 36-й минуте, когда Роналду отдал пас к центру штрафной, где одинокий Хидира пробил, но попал в штангу.

    Счет был открыт на 65-й минуте. Бонуччи отдал классный пас верхом в штрафную на Криштиану Роналду, который слету без обработки в прыжке ногой переправил мяч в сетку ворот. 1:0.

    После забитого мяча «Ювентус» усилил атаки на ворота англичан. Несколько моментов подряд имели Куадрадо и Роналдо.

    Однако победу одержали англичане, забив дважды в концовке матча. На 86-й минуте Мата со штрафного изящно обвел стенку — 1:1, а на 90-й минуте Янг навесил во вратарскую, где в суете Погба переправил мяч в сетку ворот 1:2 (впрочем, мяч записали как автогол Сандро).

    За минуту до финального свистка Марсьяль мог забить третий гол, но при выходе один на один не сумел обыграть Щенсны.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Ювентус» набрал 9 очков и занимает первое место. «Манчестер Юнайтед» имеет в активе 7 очков — второе место в группе.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа H
    «Ювентус» (Италия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 1:2 (0:0)
    Голы: Роналду, 65 (1:0). Мата, 86 (1:1). Бонуччи, 90 — в свои ворота (1:2)«Ювентус»: Щенсны, Де Шильо (Барцальи, 83), Бонуччи, Кьеллини, Сандру, Куадрадо (Манджукич, 90+2), Пьянич, Хедира (Матюиди, 61), Бентанкур, Дибала, Роналду«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу, Матич, Эррера (Мата, 79), Погба, Лингард (Рэшфорд, 70), Санчес (Феллаини, 79), МарсьяльПредупреждения: Матич, 12. Сандру, 55. Эррера, 75. Дибала, 75. Марсьяль, 90+5

    В пятом туре группы H «Ювентус» дома примет «Валенсию», а «Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз». Игры пройдут 27 ноября. 0

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