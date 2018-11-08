«Ювентус» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 1:2, обзор голов

Первый тайм обошелся без голов, хотя ко взятию ворот чуть ближе были туринцы. Самый опасный момент возник на 36-й минуте, когда Роналду отдал пас к центру штрафной, где одинокий Хидира пробил, но попал в штангу.
Счет был открыт на 65-й минуте. Бонуччи отдал классный пас верхом в штрафную на Криштиану Роналду, который слету без обработки в прыжке ногой переправил мяч в сетку ворот. 1:0.
После забитого мяча «Ювентус» усилил атаки на ворота англичан. Несколько моментов подряд имели Куадрадо и Роналдо.
Однако победу одержали англичане, забив дважды в концовке матча. На 86-й минуте Мата со штрафного изящно обвел стенку — 1:1, а на 90-й минуте Янг навесил во вратарскую, где в суете Погба переправил мяч в сетку ворот 1:2 (впрочем, мяч записали как автогол Сандро).
За минуту до финального свистка Марсьяль мог забить третий гол, но при выходе один на один не сумел обыграть Щенсны.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
«Ювентус» набрал 9 очков и занимает первое место. «Манчестер Юнайтед» имеет в активе 7 очков — второе место в группе.
В пятом туре группы H «Ювентус» дома примет «Валенсию», а «Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз». Игры пройдут 27 ноября. 0