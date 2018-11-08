Матч сборных ФНЛ и итальянской Серии B не состоится

Товарищеский матч между сборными командами Футбольной национальной лиги и итальянской Серии В, который должен был запланирован на 28 ноября в Тамбове, не состоится.

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По данным «Чемпионата», итальянская сторона уведомила ФНЛ о невозможности организовать приезд в Россию сборной в связи с «политико-институционными проблемами, которые создали определенные трудности клубам лиги», хотя ранее официально подтвердила свое участие в седьмой по счету встрече команд.

«Скажу честно: мы разочарованы таким решением наших итальянских коллег. Несмотря на то что окончательное решение об участии в очередном, уже седьмом по счету, матче руководители Лиги В в этом году приняли с опозданием, мы успели проделать большую организационную работу и имели все основания полагать, что встреча в Тамбове прошла бы на очень высоком уровне», — заявил президент ФНЛ Игорь Ефремов. 0