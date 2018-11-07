«Виктория» — «Реал»: счет 0:4 после первого тайма

Мадридскийкрупно побеждает чешскую(4:0) после первого тайма матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе G.

Испанский клуб открыл счет в матче на 21-й минуте. Карим Бензема вошёл с мячом в штрафную хозяев, остановился, дав двум защитникам убежать чуть вперёд, потом технично прошёл между соперниками и пробил голкиперу между ног.

Спустя две минуты Кроос закрутил мяч от угла поля в центр штрафной, Каземиро выиграл позиционную борьбу и в прыжке нанёс отличный удар головой в левый нижний угол.

На 37-й минуте Кроос разыграл угловой с Васкесом, тот навесил в штрафную, где Бэйл скинул мяч на Бензема. Карим сильным ударом с нескольких метров вогнал мяч в сетку.

Три минуты спустя уже Бензема после навеса слева сбросил мяч под удар Гарету Бэйлу, который поймал Грушку на противоходе, пробив точно в угол ворот.

В другом матче группы московский ЦСКА на своем поле уступил римской «Роме» — 1:2. 0