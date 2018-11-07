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    Р. Гусев: ЦСКА думает только о победе над «Ромой»

    ЦСКА Лига чемпионов Рома Календарь Лиги чемпионов
    Бывший футболист ЦСКА Ролан Гусев поделился ожиданиями от предстоящего матча «армейцев» с «Ромой» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Ролан Гусев
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    «Игра для ЦСКА будет непростой, как и для "Ромы". Обеим командам нужна победа. В группе ещё ничего не ясно, но будем надеяться, что ЦСКА одержит победу. Шансы "армейцев"? Сегодня один из ключевых матчей, где нужно брать очки. ЦСКА думает только о победе. Я бы не сказал, что "Рома" является неудобным противником для ЦСКА, любая серия все равно когда-то прерывается.

    ЦСКА находится в хорошей форме. Это видно. Просто где-то чуть не хватает реализации, где-то в завершающей стадии чуть неправильно принимают решения», — цитирует Гусева «Чемпионат».

    Матч ЦСКА — «Рома» состоится сегодня, 7 ноября, на стадионе «Лужники» в Москве, начало — в 20:55 мск. 0

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