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    Неймар: Судья проявил неуважение по отношению ко мне

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    Нападающий ПСЖ Неймар пожаловался на судейство после гостевого матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Наполи» (1:1).

    Неймар
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    «Рефери допустил сегодня много ошибок, но одна вещь разозлила меня больше всего на поле — это то, как рефери обращался со мной. То, что он сказал мне, было проявлением неуважения, поэтому я немного потерял самоконтроль. Меня не особо волнуют его ошибки во время матча. Судья такой же человек, как и все другие, поэтому может ошибаться. Что по-настоящему разозлило, так это его отношение к игрокам. Отсутствие какого-либо уважения.

    Именно поэтому я потерял контроль над собой. Куйперс должен уважительно относиться к футболистам, а не считать, что он выше всех остальных, потому что у него есть свисток и карточки. Надеюсь, в связи с этим будут предприняты какие-то действия», — цитирует Неймара UOL.

    Игру обслуживала бригада судей во главе с голландцем Бьорном Кейперсом. В компенсированное время Неймар получил желтую карточку. 0

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