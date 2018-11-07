Неймар: Судья проявил неуважение по отношению ко мне

Нападающийпожаловался на судейство после гостевого матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против(1:1).

«Рефери допустил сегодня много ошибок, но одна вещь разозлила меня больше всего на поле — это то, как рефери обращался со мной. То, что он сказал мне, было проявлением неуважения, поэтому я немного потерял самоконтроль. Меня не особо волнуют его ошибки во время матча. Судья такой же человек, как и все другие, поэтому может ошибаться. Что по-настоящему разозлило, так это его отношение к игрокам. Отсутствие какого-либо уважения.

Именно поэтому я потерял контроль над собой. Куйперс должен уважительно относиться к футболистам, а не считать, что он выше всех остальных, потому что у него есть свисток и карточки. Надеюсь, в связи с этим будут предприняты какие-то действия», — цитирует Неймара UOL.

Игру обслуживала бригада судей во главе с голландцем Бьорном Кейперсом. В компенсированное время Неймар получил желтую карточку. 0