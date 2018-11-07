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    «Манчестер Сити» — «Шахтер»: стартовые составы

    «Манчестер Сити» — «Шахтёр» Д: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

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    Главные тренеры «Манчестер Сити» и «Шахтера» Хосеп Гвардиола и Паулу Фонсека назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов.

    Давид Силва
    Давид Силва
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    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Ляпорт, Зинченко, Фернандиньо, Б. Силва, Д. Силва, Марез, Жезус, Стерлинг

    «Шахтер»: Пятов, Кривцов, Степаненко, Тайсон, Жуниор Мораэс, Матвиенко, Майкон, Исмаили, Ракицкий, Болбат, Коваленко

    Матч начнется в 23:00 по Москве на стадионе «Сити оф Манчестер». Главный судья: Виктор Кошшои (Татабанья, Венгрия).

    До матча у «Сити» 6 очков и первое место в группе F, «Шахтер» с двумя очками замыкает таблицу.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Букмекеры уверены в легкой победе «Сити». На их победу коэффициент символический — 1.14. Победа гостей оценивается в 24.0.

    Тем не менее, эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на игру «Манчестер Сити» — «Шахтёр» Д с интересной ставкой за 1.74.

    За ходом матча и live-коэффициентами можно следить тут. 0

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  • «Манчестер Сити» — «Шахтёр Д»
  • 1.74
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