«Манчестер Сити» — «Шахтёр» Д: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Главные тренеры «Манчестер Сити» и «Шахтера»назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Ляпорт, Зинченко, Фернандиньо, Б. Силва, Д. Силва, Марез, Жезус, Стерлинг

«Шахтер»: Пятов, Кривцов, Степаненко, Тайсон, Жуниор Мораэс, Матвиенко, Майкон, Исмаили, Ракицкий, Болбат, Коваленко

Матч начнется в 23:00 по Москве на стадионе «Сити оф Манчестер». Главный судья: Виктор Кошшои (Татабанья, Венгрия).

До матча у «Сити» 6 очков и первое место в группе F, «Шахтер» с двумя очками замыкает таблицу.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры уверены в легкой победе «Сити». На их победу коэффициент символический — 1.14. Победа гостей оценивается в 24.0.

Тем не менее, эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на игру «Манчестер Сити» — «Шахтёр» Д с интересной ставкой за 1.74.

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