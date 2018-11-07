«Ювентус» — «Манчестер Юнайтед»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Массимилиано Аллегри и Жозе Моуринью назвали стартовые составы на матч 4-го тура группы H футбольной Лиги чемпионов

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«Ювентус»: Щенсны, Де Шильо, Бонуччи, Кьеллини, Сандро, Хедира, Пьянич, Бентанкур, Куадрадо, Роналду, Дибала.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделёф, Матич, Шоу, Погба, Эррера, Лингард, Санчес, Марсьяль.

Матч начнется в 23:00 по Москве на стадионе «Альянц» в Турине. Главный судья: Овидиу Хацеган (Арад, Румыния).

После трех туров у «Ювентуса» 9 очков и первое место, у «МЮ» — 4 и третья строка в таблице.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры уверены в победе итальянцев. Коэффициент на их победу в районе 1.70, на победу гостей — около 6.00. Эксперты LiveSport.Ru подготовили свой прогноз на игру с коэффициентом 1.76.

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