ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Црвена Звезда» совершила подвигБелградский шок «Ливерпуля» — то, что потеряет футбол без Лиги чемпионов
  • 21:41
    • ЦСКА проигрывает «Роме» после первого тайма
  • 22:07
    • Роналду выйдет в старте «Ювентуса» на матч против «МЮ»
  • 21:44
    • «Валенсия» до перерыва побеждает «Янг Бойз»
  • 21:27
    • Дзюба не сыграет с «Бордо» из-за повреждения
  • 21:17
    • Football Leaks: «Зенит» указывал «дочек» «Газпрома» как второго главного спонсора в отчетах для УЕФА
    Все новости спорта

    Роналду выйдет в старте «Ювентуса» на матч против «МЮ»

    «Ювентус» — «Манчестер Юнайтед»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

    Лига чемпионов Футбол Италии Ювентус Футбол Англии Манчестер Юнайтед Календарь Лиги чемпионов
    Массимилиано Аллегри и Жозе Моуринью назвали стартовые составы на матч 4-го тура группы H футбольной Лиги чемпионов «Ювентус» — «Манчестер Юнайтед».

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Ювентус»: Щенсны, Де Шильо, Бонуччи, Кьеллини, Сандро, Хедира, Пьянич, Бентанкур, Куадрадо, Роналду, Дибала.

    «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделёф, Матич, Шоу, Погба, Эррера, Лингард, Санчес, Марсьяль.

    Матч начнется в 23:00 по Москве на стадионе «Альянц» в Турине. Главный судья: Овидиу Хацеган (Арад, Румыния).

    После трех туров у «Ювентуса» 9 очков и первое место, у «МЮ» — 4 и третья строка в таблице.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Букмекеры уверены в победе итальянцев. Коэффициент на их победу в районе 1.70, на победу гостей — около 6.00. Эксперты LiveSport.Ru подготовили свой прогноз на игру с коэффициентом 1.76.

    Следить за ходом матча онлайн можно тут. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Заговор против УЕФА. Топ-клубы Европы хотят захватить власть
  • 03/11/2018 в 13:23
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Сити» — «Шахтёр Д»
  • 1.74
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Состав всему голова
  • «Манчестер Сити» — «Шахтёр Д». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Выиграет ли «Реал» Солари в Лиге чемпионов?
  • «Виктория» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 6.00
    •
  • Голодный Роналду против уязвимой обороны «МЮ»
  • «Ювентус» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Порту» — «Локомотив» Футбол ЛЧ. «Локомотив» проиграл «Порту», «Барселона» не справилась с «Интером»Обзор матчей четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов 01:250
  • 17:28
    • «Интер» может подписать Марсьяля
  • 16:19
    • Удаление Крыховяка в матче с «Енисеем» отменено
  • 16:02
    • ЦСКА уступил «Роме» в Юношеской лиге УЕФА
    Поль Погба Футбол Погба способен на многое. «МЮ» надо учиться этим пользоваться«МЮ» пока не удалось отыскать идеальную роль на поле для Поля Погба — одного из самых талантливых полузащитников планеты 01:490
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Возьмут ли «армейцы» реванш за разгром в Риме?
  • 4.16
    •
  • 21:58
    • «Зенит» знает свои слабые места и работает над ними, заявил Семак
  • 20:55
    • 22 очка Моргана помогли УНИКСу победить «Морнар»
  • 20:17
    • Джеррард: У «Спартака» есть игроки, которые способны показать опасную игру в атаке
    Игроки «Ман Сити» Футбол Закрытый клуб. Как шестерка топ-команд убивает интерес к АПЛЧемпионат Англии перестал быть непредсказуемым Вчера в 17:120
  • 15:42
    • «Спартак» наказан за кричалки фанатов на игре с «Анжи»
  • 13:40
    • Стали известны даты проведения четвертьфиналов Кубка России
  • 13:12
    • Кириченко заменил Томарова на посту главного тренера «Уфы»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 4000
  • рублей
    бонус
    • рег + бонус
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие