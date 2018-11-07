«Интер» — «Барселона»: счет матча 1:1, обзор голов

В поединке 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в квартете Bсыграл вничью с— 1:1.

«Барселона» не удержала победный счет twitter.com/fcbarcelona 1000 Фрибет для всех Забрать!

Каталонцы начали игру первым номером и могли забивать на 12-й минуте, когда Ханданович неудачно ввел мяч в игру руками, а Ракитич доставил мяч на линию штрафной, откуда и нанес удар Луис Суарес — над перекладиной. Чуть позже уругваец пытался перебросить вратаря, но не попал в створ ворот.

Хорошие возможности были у Асамоа и Икарди, однако подвела точность. Под занавес тайма дальний удар нанес Коутиньо — Ханданович достал мяч в нижнем углу ворот.

Во втором тайме Политано и Коутиньо проверили обоих вратарей, но голы забили другие игроки. На 83-й минуте Де Врей ошибся в центре поля, а партнеры по атаке «Барселоны» доставили мяч к штрафной на Малкома — бразилец нанес точный удар в дальний угол.

Тем не менее, увезти из Милана победу каталонцам было не суждено. На 87-й минуте Мауро Икарди воспользовался отскоком и расстрелял ворота «Барселоны» — 1:1.

Таким образом, на счету «Барселоны» 10 очков и первое место в группе, «Интер» отстает на три пункта и идет вторым.