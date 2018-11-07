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    «Интер» и «Барселона» обменялись голами в концовке матча

    «Интер» — «Барселона»: счет матча 1:1, обзор голов

    Лига чемпионов Барселона Интер Календарь Лиги чемпионов
    В поединке 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в квартете B «Интер» сыграл вничью с «Барселоной» — 1:1.

    «Барселона» не удержала победный счет
    «Барселона» не удержала победный счет
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    Каталонцы начали игру первым номером и могли забивать на 12-й минуте, когда Ханданович неудачно ввел мяч в игру руками, а Ракитич доставил мяч на линию штрафной, откуда и нанес удар Луис Суарес — над перекладиной. Чуть позже уругваец пытался перебросить вратаря, но не попал в створ ворот.

    Хорошие возможности были у Асамоа и Икарди, однако подвела точность. Под занавес тайма дальний удар нанес Коутиньо — Ханданович достал мяч в нижнем углу ворот.

    Во втором тайме Политано и Коутиньо проверили обоих вратарей, но голы забили другие игроки. На 83-й минуте Де Врей ошибся в центре поля, а партнеры по атаке «Барселоны» доставили мяч к штрафной на Малкома — бразилец нанес точный удар в дальний угол.

    Тем не менее, увезти из Милана победу каталонцам было не суждено. На 87-й минуте Мауро Икарди воспользовался отскоком и расстрелял ворота «Барселоны» — 1:1.

    Таким образом, на счету «Барселоны» 10 очков и первое место в группе, «Интер» отстает на три пункта и идет вторым.

    Лига чемпионов. Группа В
    «Интер» — «Барселона» — 1:1 (0:0)
    Голы: Малком, 83 (0:1). Икарди, 87 (1:1)«Интер»: Ханданович, Врсалько, де Фрай, Шкриньяр, Асамоа, Политано (Кандрева, 81), Брозович (Мартинес, 85), Весино, Наингголан (Валеро, 63), Перишич, Икарди«Барселона»: тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Лангле, Жорди Альба, Ракитич, Бускетс, Артур (Видаль, 74), Дембеле (Малком, 81), Суарес, КоутиньюПредупреждения: Ракитич, 43. Брозович, 84. Перишич, 88
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