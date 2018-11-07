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    Чалов сыграет в атаке ЦСКА против «Ромы»

    ЦСКА — «Рома»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

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    Стал известен стартовый состав московского ЦСКА на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянской «Ромой», который пройдёт сегодня, 7 ноября, на стадионе «Лужники».

    Федор Чалов
    Федор Чалов
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    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Магнуссон, Набабкин, Обляков, Бийол, Ахметов, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

    Запасные: Помазун, Чернов, Щенников, Ефремов, Нисимура, Хосонов, Жамалетдинов.

    «Рома»: Ольсен, Сантон, Манолас, Фасио, Коларов, Кристанте, Н'Зонзи, Флоренци, Л. Пеллегрини, Д. Клюйверт, Джеко.

    Запасные: Миранте, Жезус, Маркано, Дзаньоло, Шик, Ундер, Эль-Шаарави.

    В матче 3-го тура в Риме «Рома» разгромила ЦСКА со счётом 3:0. Перед сегодняшней встречей римляне с шестью очками занимают второе место в турнирной таблице группы G, а московская команда находится на третьей строчке с четырьмя баллами.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Роме». Коэффициент на ее победу — 2.15, на успех ЦСКА — 4.0, на ничью — 3.48. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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