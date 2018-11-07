ЦСКА — «Рома»: счет 0:1 после первого тайма

Московский ЦСКА на своем поле уступает римской «Роме» (0:1) после первого тайма матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе G.

Счет в матче гости открыли уже на 4-й минуте. Пеллегрини от угла поля навесил во вратарскую, Акинфеев махнул кулаками мимо мяча, а Костас Манолас головой пробил точно в цель.

А на 9-й минуте случился еще один неприятный эпизод — защитник ЦСКА Марио Фернандес получил травму после столкновения с защитником римлян Александром Коларовым: тот налетел на упавшего соперника и врезался ему одним коленом в голову.

28-летнего футболиста ЦСКА унесли с поля на носилках. Фернандеса на 12-й минуте заменил защитник Георгий Щенников.

В другом матче группы мадридский «Реал» на выезде сыграет с чешской «Викторией Пльзень». Матч начнется в 23:00 мск. 0