ЦСКА — «Рома»: счет матча 1:2, обзор голов

Московскийна своем поле проиграл римской(1:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в рамках группы G.

Счет в матче гости открыли уже на 4-й минуте. Пеллегрини от угла поля навесил во вратарскую, Акинфеев махнул кулаками мимо мяча, а Костас Манолас головой пробил точно в цель.

А на 9-й минуте случился еще один неприятный эпизод — защитник ЦСКА Марио Фернандес получил травму после столкновения с защитником римлян Александром Коларовым: тот налетел на упавшего соперника и врезался ему одним коленом в голову.

28-летнего футболиста ЦСКА унесли с поля на носилках. Фернандеса на 12-й минуте заменил защитник Георгий Щенников.

Отыграться армейцам удалось на 51-й минуте. Ахметов в быстрой атаке «армейцев» отпасовал в центр штрафной, Сигурдссон отклеился от защитника и пробил точно в угол ворот.

А на 57-й минуте ЦСКА остался в меньшинстве. Хёрдур Магнуссон получил вторую желтую карточку, сбив Клюйверта у своей штрафной.

«Рома» вновь вышла вперед спустя две минуты. У Кристанте не получился удар с лёту с радиуса штрафной, но мяч дошёл на левый край, откуда Пеллегрини пробил в сетку ворот.

В другом матче группы мадридский «Реал» на выезде сыграет с чешской «Викторией Пльзень». Матч начнется в 23:00 мск.

Группа G: 1. «Рома» — 9 очков (4 матча), 2. «Реал» — 6 (3), 3. ЦСКА (4(4), 4. «Виктория» — 1 (3).