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    ЦСКА в меньшинстве проиграл «Роме»

    ЦСКА — «Рома»: счет матча 1:2, обзор голов

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    Московский ЦСКА на своем поле проиграл римской «Роме» (1:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в рамках группы G.

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    Счет в матче гости открыли уже на 4-й минуте. Пеллегрини от угла поля навесил во вратарскую, Акинфеев махнул кулаками мимо мяча, а Костас Манолас головой пробил точно в цель.

    А на 9-й минуте случился еще один неприятный эпизод — защитник ЦСКА Марио Фернандес получил травму после столкновения с защитником римлян Александром Коларовым: тот налетел на упавшего соперника и врезался ему одним коленом в голову.

    28-летнего футболиста ЦСКА унесли с поля на носилках. Фернандеса на 12-й минуте заменил защитник Георгий Щенников.

    Отыграться армейцам удалось на 51-й минуте. Ахметов в быстрой атаке «армейцев» отпасовал в центр штрафной, Сигурдссон отклеился от защитника и пробил точно в угол ворот.

    А на 57-й минуте ЦСКА остался в меньшинстве. Хёрдур Магнуссон получил вторую желтую карточку, сбив Клюйверта у своей штрафной.

    «Рома» вновь вышла вперед спустя две минуты. У Кристанте не получился удар с лёту с радиуса штрафной, но мяч дошёл на левый край, откуда Пеллегрини пробил в сетку ворот.

    В другом матче группы мадридский «Реал» на выезде сыграет с чешской «Викторией Пльзень». Матч начнется в 23:00 мск.

    Группа G: 1. «Рома» — 9 очков (4 матча), 2. «Реал» — 6 (3), 3. ЦСКА (4(4), 4. «Виктория» — 1 (3).

    Лига чемпионов. 4-й тур. Группа G
    ЦСКА (Россия) — «Рома» (Италия) — 1:2 (0:1)
    Голы: Манолас, 4 (0:1). Сигурдссон, 50 (1:1). Пеллегрини, 59 (1:2)ЦСКА (Россия): Акинфеев, Мариу Фернандес (Щенников, 12), Бекао, Магнуссон, Набабкин, Бийол, Ахметов (Хосонов, 76), Обляков, Влашич, Сигурдссон (Чернов, 64), Чалов«Рома» (Италия): Ольсен, Сантон, Манолас, Фасио, Коларов, Флоренци (Жуан Жезус, 88), Кристанте, Н`Зонзи, Пеллегрини (Дзаньоло, 82), Клюйверт (Дженгиз Юндер, 70), ДжекоПредупреждение: Магнуссон, 30Удаление: Магнуссон, 56
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