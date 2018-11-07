«Црвена Звезда» принесла Сербии первую победу в Лиге чемпионов

стала первой сербской командой, одержавшей победу в, учитывая лишь современную историю турнира.

«Црвена Звезда» добилась сенсации twitter.com/crvenazvezdafk 1000 Фрибет для всех Забрать!

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Црвена Звезда» дома обыграла «Ливерпуль» со счетом 2:0.

Для достижения такого результата сербским командам пришлось провести 16 матчей в турнире.

Стоит отметить, что «Црвена Звезда» становилась обладателем Кубка европейских чемпионов в 1991 году, после чего название и формат турнира подверглись изменению.

«Црвена Звезда», набрав четыре очка, осталась на четвертом месте в турнирной таблице группы С. «Ливерпуль» (6) сохранил первое место. 0