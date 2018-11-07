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    Чернов: Перспективы в Лиге чемпионов у ЦСКА по-прежнему хорошие

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    Защитник ЦСКА Никита Чернов поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ромой» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Никита Чернов
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    «Перспективы в Лиге чемпионов у нас по-прежнему хорошие. Надо выходить на второй матч с "Ромой" и при поддержке своих трибун показывать футбол, в который мы умеем играть. Нужно постараться сыграть так же, как с "Реалом", и тогда нам воздастся за наши старания», — цитируют защитника «армейцев» «Известия».

    Напомним, поединок ЦСКА — «Рома» состоится сегодня, 7 ноября, на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 20:55 по мск.

    В первой встрече этих команд, которая прошла в Риме, победу со счетом 3:0 одержала итальянская команда. 0

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