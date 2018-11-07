Чернов: Перспективы в Лиге чемпионов у ЦСКА по-прежнему хорошие

Защитникподелился ожиданиями от предстоящего матча св четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Перспективы в Лиге чемпионов у нас по-прежнему хорошие. Надо выходить на второй матч с "Ромой" и при поддержке своих трибун показывать футбол, в который мы умеем играть. Нужно постараться сыграть так же, как с "Реалом", и тогда нам воздастся за наши старания», — цитируют защитника «армейцев» «Известия».

Напомним, поединок ЦСКА — «Рома» состоится сегодня, 7 ноября, на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 20:55 по мск.

В первой встрече этих команд, которая прошла в Риме, победу со счетом 3:0 одержала итальянская команда. 0