Чалов: При переполненных «Лужниках» нет ничего невозможного

Нападающий ЦСКАподелился ожиданиями от домашнего матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с

«Мы действительно приложим для победы все силы. "Рома" дает играть в футбол и сама играет, поэтому здесь все зависит только от нас, от того, кто будет лучше в конкретные девяносто минут.

Хочется верить, мы выйдем на поле при переполненных Лужниках. А матч с "Реалом" в похожей обстановке показал, что нет ничего невозможного.

Думаю, в таких поединках за нас переживают не только армейские, но и многие "нейтральные" болельщики по всей стране. Для всех них мы постараемся сделать главное — добиться очередного победного результата!», — приводит слова игрока пресс-служба ЦСКА. 0