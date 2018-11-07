Каррера: «Рома» в целом сильнее ЦСКА

«Сегодня ЦСКА играет дома, да еще на таком мощном стадионе, как "Лужники". На трибунах будет много болельщиков ЦСКА, а в ворота возвращается лидер армейцев Игорь Акинфеев. И то, и другое очень важно, потому что команда получает дополнительную психологическую уверенность в своих силах. Я считаю, что "Рома" в любом случае в целом сильнее ЦСКА и должна выходить из этой группы вместе с "Реалом", но в домашнем матче у москвичей есть шансы сыграть успешно.
А в целом ЦСКА под руководством Гончаренко, у которого уже есть богатый опыт работы в Лиге чемпионов, — это молодая и интересная команда с хорошим будущим», — цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».
Сегодня римляне сыграют с армейцами в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало — в 20:55 мск. 0