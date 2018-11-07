Каррера: «Рома» в целом сильнее ЦСКА

Бывший главный тренерзаявил, чтоявляется более сильной командой, чем

Массимо Каррера ФК «Спартак» 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Сегодня ЦСКА играет дома, да еще на таком мощном стадионе, как "Лужники". На трибунах будет много болельщиков ЦСКА, а в ворота возвращается лидер армейцев Игорь Акинфеев. И то, и другое очень важно, потому что команда получает дополнительную психологическую уверенность в своих силах. Я считаю, что "Рома" в любом случае в целом сильнее ЦСКА и должна выходить из этой группы вместе с "Реалом", но в домашнем матче у москвичей есть шансы сыграть успешно.

А в целом ЦСКА под руководством Гончаренко, у которого уже есть богатый опыт работы в Лиге чемпионов, — это молодая и интересная команда с хорошим будущим», — цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».

Сегодня римляне сыграют с армейцами в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало — в 20:55 мск. 0