Бускетс: «Барселона» доминировала на протяжении всего матча с «Интером»

Полузащитникпрокомментировал результат выездного матча в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов с миланским(1:1).

«Думаю, "Барселона" заслуживала в этом матче гораздо большего, чем одно очко. Мы доминировали на протяжении всего матча. Только во втором тайме у соперника стало что-то получаться, а мы слишком рисковали.

Первый тайм в нашем исполнении был великолепен. Мы имели достаточно моментов и полностью контролировали игру, а Икарди даже не касался мяча», — цитирует защитника каталонцев Marca.

«Барселона» с 10 баллами продолжает лидировать в турнирной таблице группы В. «Интер», который заработал семь очков, остался на втором месте. «Тоттенхэм» (4 пункта) поднялся на третье место, ПСВ (1) замыкает таблицу. 0