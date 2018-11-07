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    «Атлетико» дома обыграл «Боруссию»

    «Атлетико» — «Боруссия» Д: счет матча 2:0, обзор голов

    Лига чемпионов Атлетико Боруссия Д Календарь Лиги чемпионов
    В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» обыграл дортмундскую «Боруссию» — 2:0.

    Мадридцы одержали убедительную победу
    Мадридцы одержали убедительную победу
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    Встреча началась с пристрелки от Анхеля Корреа, однако оба раза кипер дортмундцев Роман Бюрки продемонстрировал отличную реакцию. Мадридцы с первых минут начали действовать первым номером, пробраться сквозь плотную оборону немцев удавалось не слишком часто.

    Тем не менее, гол состоялся на 33-й минуте: Филипе Луис отдал передачу в центр, откуда удар нанес Сауль — Аканжи не смог выбить мяч с пустых ворот.

    На 41-й минуте из хорошей позиции пробивал Филипе Луис, но Бюрки был на месте. Перед свистком на перерыв в штрафной площади «Атлетико» возник переполох, но затолкать мяч в ворота дортмундцы не сумели.

    Во втором тайме мадридцы продолжили контролировать ситуацию, а точку поставил форвард Антуан Гризманн на 80-й минуте, завершив стремительную контратаку испанцев.

    Таким образом, обе команды набрали по 9 очков, но первое место в группе А занимает «Боруссия» по дополнительным показателям.

    Лига чемпионов. Группа А
    «Атлетико» — «Боруссия Д» — 2:0 (1:0)
    Голы: Сауль, 33 (1:0). Гризманн, 80 (2:0)«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Филипе Луис, Хименес (Монтеро, 46), Эрнандез, Сауль, Партей, Эрнандес, Калинич (Мартинш, 62), Гризманн, Корреа (Витоло, 81)«Боруссия» Д: Бюрки, Пищек, Емер Топрак, Аканджи, Хакими, Витсель, Ройс, Дилэйни, Пулишич (Рафаэл Геррейру, 59), Санчо (Брун Ларсен, 79), Пако Алькасер (Гетце, 75)Предупреждения: Корреа, 6. Санчо, 31. Аканджи, 90+1. Ройс, 90+3
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