«Атлетико» — «Боруссия» Д: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионовобыграл— 2:0.

Мадридцы одержали убедительную победу twitter.com/atleti 1000 Фрибет для всех Забрать!

Встреча началась с пристрелки от Анхеля Корреа, однако оба раза кипер дортмундцев Роман Бюрки продемонстрировал отличную реакцию. Мадридцы с первых минут начали действовать первым номером, пробраться сквозь плотную оборону немцев удавалось не слишком часто.

Тем не менее, гол состоялся на 33-й минуте: Филипе Луис отдал передачу в центр, откуда удар нанес Сауль — Аканжи не смог выбить мяч с пустых ворот.

На 41-й минуте из хорошей позиции пробивал Филипе Луис, но Бюрки был на месте. Перед свистком на перерыв в штрафной площади «Атлетико» возник переполох, но затолкать мяч в ворота дортмундцы не сумели.

Во втором тайме мадридцы продолжили контролировать ситуацию, а точку поставил форвард Антуан Гризманн на 80-й минуте, завершив стремительную контратаку испанцев.

Таким образом, обе команды набрали по 9 очков, но первое место в группе А занимает «Боруссия» по дополнительным показателям.