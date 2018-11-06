«Реал» близок к трансферу игрока «Ривер Плейта»

Полузащитникблизок к переходу в, сообщает telemadrid.es.

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По данным издания, мадридцы согласовали переход за сумму порядка 20 миллионов евро. Сделка состоится в следующем году, а хавбек подпишет контракт на пять лет.

Ранее на игрока также претендовали «Барселона» и «Атлетико». Паласиос может сыграть на позиции центрального полузащитника, а также опорника и на флангах.

Всего 20-летний Паласиос провел за «Ривер Плейт» 37 поединков во всех турнирах, забил пять голов и отдал три ассиста. В активе игрока два матча за сборную Аргентины. 0