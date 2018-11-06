Погба не жалеет о переходе в «МЮ»

Полузащитникперед матчем с «Ювентусом»в Лиге чемпионов заявил, что не жалеет о своем решении покинуть Турин ради английского клуба.

Поль Погба ESPN 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Переход из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" был исключительно моим выбором. Более того, "Юве" в тот момент выступал в Лиге чемпионов, а "МЮ" — в Лиге Европы. Я не жалею о своем решении. Понимаю, что "МЮ" в последние годы находится не на вершине английского футбола, но я хочу помочь команде все исправить.

Сейчас у нас много целей. С удовольствием вновь выйду на поле в Турине, но все мои мысли — только о "Манчестер Юнайтед". Что касается отношений с Жозе Моуринью, то могу лишь сказать, что он является моим тренером. Я выполняю указания своего босса», — цитирует Погба Football Italia.

Матч «Ювентус» — «Манчестер Юнайтед» пройдет завтра, 7 ноября. Начало — в 23:00 мск. 0