Интер — Барселона. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (06.11.2018)

Составы команд:
«Интер»: Самир Ханданович, Шиме Врсалько, Стефан де Врей, Квадво Асамоа, Милан Шкриньяр, Matias Vecino, Раджа Найнгголан, Matteo Politano, Иван Перишич, Марсело Брозович, Мауро Икарди.
«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Clement Lenglet, Хорди Альба, Серхи Роберто, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Arthur, Филиппе Коутиньо, Луис Суарес, Ousmane Dembele.
Предыдущий матч соперников: «Барселона» — «Интер» 2:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:3.