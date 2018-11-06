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    «Интер» — «Барселона». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Интер — Барселона. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (06.11.2018)

    Лига чемпионов Интер Барселона Календарь Лиги чемпионов
    В 23:00 в группе B Лиги чемпионов начнётся матч «Интер» — «Барселона».

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    Составы команд:

    «Интер»: Самир Ханданович, Шиме Врсалько, Стефан де Врей, Квадво Асамоа, Милан Шкриньяр, Matias Vecino, Раджа Найнгголан, Matteo Politano, Иван Перишич, Марсело Брозович, Мауро Икарди.

    «Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Clement Lenglet, Хорди Альба, Серхи Роберто, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Arthur, Филиппе Коутиньо, Луис Суарес, Ousmane Dembele.

    Предыдущий матч соперников: «Барселона» — «Интер» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:3.

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