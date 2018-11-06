«Интер» — «Барселона»: счет 0:0 после первого тайма

После первого тайма домашнего матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионовиграет вничью с— 0:0.

Каталонцы начали игру первым номером и могли забивать на 12-й минуте, когда Ханданович неудачно ввел мяч в игру руками, а Ракитич доставил мяч на линию штрафной, откуда и нанес удар Луис Суарес — над перекладиной. Чуть позже уругваец пытался перебросить вратаря, но не попал в створ ворот.

Хорошие возможности были у Асамоа и Икарди, однако подвела точность. Под занавес тайма дальний удар нанес Коутиньо — Ханданович достал мяч в нижнем углу ворот. Испанская команда владеет преимуществом, но воплотить его в голы пока не удалось. 0