«Реал» планирует зимой подписать Икарди

Нападающийможет перейти в, утверждает ABC.

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По информации источника, мадридский клуб готов предложение по трансферу игрока в размере 110 миллионов евро. Руководство «Реала» намерено выдвинуть это предложение ближе к зимнему трансферному окну и видит Икарди в качестве замены Кариму Бензема.

Сам Икарди выступает за переход, поэтому не хочет подписывать с «Интером» новый контракт. Нынешнее соглашение игрока с клубом рассчитано до 2021 года.

В этом сезоне Икарди сыграл в 11 матчах во всех турнирах, забил восемь голов и сделал две голевые передачи. 0