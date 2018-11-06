ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «Ман Сити»Закрытый клуб. Как шестерка топ-команд убивает интерес к АПЛ
  • 20:21
    • Окулов завоевал золото ЧМ по тяжелой атлетике
  • 20:15
    • «Монако» — «Брюгге»: Тилеманс и Фалькао — в старте
  • 20:06
    • Мане, Салах и Старридж сыграют в атаке «Ливерпуля» против «Црвены Звезды»
  • 19:36
    • СМИ: «Манчестер Юнайтед» попытается купить Бэйла
  • 19:12
    • «Реал» может пригласить Жардима
    Все новости спорта

    Гончаренко: ЦСКА не хватает стабильности

    ЦСКА Футбол России Лига чемпионов Рома Футбол Италии Календарь Лиги чемпионов
    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал состояние своей команды и предстоящую встречу с «Ромой» в четвертом туре Лиги чемпионов.

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Если взять матч в Риме, мы достаточно хорошо провели стартовые полчаса, как и с "Реалом". А с "Викторией" начало было не очень хорошим. Не хватает стабильности, баланса. В чемпионате мы тоже проводим хорошие матчи, но не хватает опыта, чтобы дожимать соперника. Не могу сказать, что мы сделаем ставку на активные действия в первые минуты. Надо сыграть правильно не только в начале, а весь матч», — цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

    «Есть ли план на случай, если пропустим первыми? Если настраиваться на что-то плохое, это произойдет. Правильно говорить о том, что команда должна уметь проводить быстрые атаки, играть в позиционном нападении, должны быть хорошие переходы. Тогда будешь готов к любому варианту. Мы так готовим команду не только к завтрашней встрече, но вообще ко всем», — отметил наставник ЦСКА.

    «Будет ли кто-то персонально играть против Эдина Джеко? Сейчас редко кто использует персональную опеку, только в исключительных случаях. Джеко в хорошей форме, но это не значит, что если включить персональную опеку, он сыграет хуже. Важно понимать, как его встречать, чтобы была подстраховка. Необходимо, чтобы на поле все действовали вместе», — также отметил тренер.

  • Ди Франческо понравилась игра ЦСКА в матче против «Реала»
  • Читайте по теме

    • Напомним, ЦСКА и «Рома» встретятся в «Лужниках» 7 ноября. В первом матче римляне выиграли со счетом 3:0. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Быки» наказали ЦСКА за трусость
  • 28/10/2018 в 23:47
    •
  • Прогноз
  • ЦСКА — «Рома»
  • 1.99
  • Завтра в 19:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Звездаши» сыграют достойно
  • «Црвена Звезда» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Бельгийцам поможет выносливость
  • «Монако» — «Брюгге». Прогноз и ставки
  • 8.80
    •
  • Сможет ли «Локомотив» навязать борьбу «Порту»?
  • «Порту» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Антуан Гризманн Футбол Примера. «Атлетико» потерял очки, «Реал» дожал «Вальядолид», «Барселона» обыграла «Райо Вальекано»Подробности матчей 11-го тура испанской Примеры 08:100
  • 18:52
    • Гончаренко: ЦСКА не хватает стабильности
  • 18:37
    • Полузащитник «Анжи» выбыл до конца года
  • 18:23
    • Стало известно, кто будет капитаном сборной России на Кубке Карьяла
    Усман Дембеле Футбол Трансферный дайджест. 30 октября — 5 ноябряКто хочет приютить Дембеле, о чем не могут договориться «Милан» и Ибрагимович, кого хочет подписать эксперт по свободным агентам «Ювентус» и другие трансферные новости последних дней. Вчера в 23:020
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Последний шанс для «железнодорожников»
  • 5.92
    •
  • 20:53
    • Гвардиола: Матч против «Шахтера» — самый важный для «МанСити»
  • 20:45
    • Акинфеев: Не буду говорить, что обыграем «Рому», но сделаем все возможное
  • 20:24
    • Макгиди: У «Спартака» вряд ли возникнут проблемы против «Рейнджерс»
    Футболисты «Локомотива» Футбол РПЛ. «Локомотив» одержал пятую победу кряду, «Зенит» обыграл «Ахмат», «Спартак» проиграл «Уралу»Обзор матчей 13-го тура российской Премьер-лиги Вчера в 21:080
  • 17:55
    • «Чикаго Блэкхокс» сменил главного тренера
  • 17:41
    • Ди Франческо понравилась игра ЦСКА в матче против «Реала»
  • 17:26
    • Полузащитник «Спартака» вернулся в общую группу
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 4000
  • рублей
    бонус
    • рег + бонус
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие