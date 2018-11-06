Гончаренко: ЦСКА не хватает стабильности

Главный тренерпрокомментировал состояние своей команды и предстоящую встречу св четвертом туре Лиги чемпионов.

«Если взять матч в Риме, мы достаточно хорошо провели стартовые полчаса, как и с "Реалом". А с "Викторией" начало было не очень хорошим. Не хватает стабильности, баланса. В чемпионате мы тоже проводим хорошие матчи, но не хватает опыта, чтобы дожимать соперника. Не могу сказать, что мы сделаем ставку на активные действия в первые минуты. Надо сыграть правильно не только в начале, а весь матч», — цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

«Есть ли план на случай, если пропустим первыми? Если настраиваться на что-то плохое, это произойдет. Правильно говорить о том, что команда должна уметь проводить быстрые атаки, играть в позиционном нападении, должны быть хорошие переходы. Тогда будешь готов к любому варианту. Мы так готовим команду не только к завтрашней встрече, но вообще ко всем», — отметил наставник ЦСКА.

«Будет ли кто-то персонально играть против Эдина Джеко? Сейчас редко кто использует персональную опеку, только в исключительных случаях. Джеко в хорошей форме, но это не значит, что если включить персональную опеку, он сыграет хуже. Важно понимать, как его встречать, чтобы была подстраховка. Необходимо, чтобы на поле все действовали вместе», — также отметил тренер.

Напомним, ЦСКА и «Рома» встретятся в «Лужниках» 7 ноября. В первом матче римляне выиграли со счетом 3:0. 0