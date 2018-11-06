«Краснодар» готов арендовать Глушакова

Полузащитникс большой долей вероятности покинет команду в зимнее трансферное окно.

31-летнего футболиста намерен арендовать «Краснодар», утверждает «Спорт день за днем».

По данным источника, предполагается аренда до конца текущего сезона. Нынешний контракт Глушакова со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2020 года.

Полузащитник по ходу сезона был выведен из состава основной команды прежним главным тренером Массимо Каррерой. Позже игрок вернулся в стан красно-белых.

В нынешнем сезоне он провел семь матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями. 0