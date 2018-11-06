Конте требует компенсацию от «Челси»

Бывший главный тренерпотребовал от клуба компенсацию за досрочное расторжение контракта, информирует La Gazzetta Dello Sport.

Как сообщает издание, итальянский специалист хочет добиться от английской команды неустойки в размере 23 миллионов евро. Из них 13 миллионов евро за увольнение до завершения его контракта и еще 10 миллионов — за нанесение ущерба репутации.

Отмечается, что «Челси» не согласен с требованием Конте. По мнению юридической службы команды, итальянец нарушал спонсорские обязательства с партнерами «Челси». В частности, не парковал свою машину в предназначенном месте возле базы и часто опаздывал на пресс-конференции. 0